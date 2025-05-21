Жители Подмосковья подали 2 тыс заявок на получение выписки из реестра собственности

С начала года жители Подмосковья подали более 2 тысяч заявлений на получение выписки из реестра собственности. Онлайн-услуга доступна на региональном портале, а также в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга является комплексной. В рамках нее по одному онлайн-заявлению можно получить выписки из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов собственности. Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Выписка подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначена для предъявления по месту требования. Информация предоставляется о зданиях, сооружениях, жилых и нежилых помещениях, земельных участках, а также объектах движимого имущества.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.