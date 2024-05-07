Жители Подмосковья начали реже обращаться в ЦУР по вопросам содержания домов

На прошедшей неделе число обращений жителей Подмосковья по тематикам содержания и текущего ремонта многоквартирных домов стало меньше. Их число сократилось на 25% по сравнению с двумя неделями ранее, сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

В частности, меньше стало вопросов к уборке мест общего пользования (-33%), работе лифтового оборудования (-16%), состоянию входных дверей, пружин и доводчиков (-31%), освещению подъездов и входных групп (-42%).

Снижение отмечено в 46 городских округах Подмосковья (при этом из трех небольших ЗАТО — Восход, Звездный Городок, Молодежный — не поступило ни одного обращения). Так, меньше стало заявок в Дубне (на 27%), Балашихе (на 38%), Шатуре (на 42%).

В Долгопрудном этот показатель составил 44%. Управляющие организации муниципалитета, в частности, устранили неисправность лифта в доме № 22 на Лихачевском шоссе, отремонтировали входную дверь в подвал дома № 8 по улице Железнякова, провели уборку по адресу: Новый бульвар, дом № 7. В доме № 9, корпус 1 на проспекте Ракетостроителей заменили перегоревшие лампочки, а на Корабельной улице, 1 прочистили мусоропровод.

Из округа, в отличие от позапрошлой недели, не поступило ни одного обращения в категориях «Провести герметизацию межпанельных швов, стыков стеновых панелей дома»; «устранить повреждение указателей с наименованием улицы и номером дома на фасаде»; «отремонтировать стены подъезда»; «убрать несанкционированные надписи, рисунки, рекламу в лифте» и нескольких других.

В ГУСТ МО напомнили об оптимальном способе обратиться по вопросу содержания МКД — позвонить роботу Жене на короткий номер 122 (доб. 4). В любое время дня и ночи он примет заявку, распределит ее исполнителям, а затем перезвонит для подтверждения решения вопроса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.