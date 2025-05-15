Жители Подмосковья могут заказать бесплатный вывоз вещей из квартиры

В период с 1 по 31 мая на территории Московской области проходит акция «Чистый дом», в рамках которой каждый житель может избавляться от ненужных вещей с пользой, заказав бесплатный вывоз предметов, пригодных для повторного использования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Бесплатно заберут:

крупную и мелкую бытовую технику, пригодную для повторного использования;

целую мебель от 2000 г.;

чистую одежду и обувь, которые можно использовать;

целые игрушки, посуду и книги, собранные в пакетах (минимум 4 мешка).

Как заказать бесплатный вывоз

подготовить ненужные вещи;

сделать фото вещей;

оставить заявку на вывоз;

согласовать условия и время.

Подробнее о правилах участия в акции на сайте.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.