Жители Подмосковья могут заказать бесплатный вывоз вещей из квартиры
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В период с 1 по 31 мая на территории Московской области проходит акция «Чистый дом», в рамках которой каждый житель может избавляться от ненужных вещей с пользой, заказав бесплатный вывоз предметов, пригодных для повторного использования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Бесплатно заберут:
- крупную и мелкую бытовую технику, пригодную для повторного использования;
- целую мебель от 2000 г.;
- чистую одежду и обувь, которые можно использовать;
- целые игрушки, посуду и книги, собранные в пакетах (минимум 4 мешка).
Как заказать бесплатный вывоз
- подготовить ненужные вещи;
- сделать фото вещей;
- оставить заявку на вывоз;
- согласовать условия и время.
Подробнее о правилах участия в акции на сайте.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.