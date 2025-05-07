Жители Подмосковья могут найти праздничные мероприятия в приложении «Добродел»

К юбилейной дате празднования Дня Победы в Подмосковье запланированы концерты, экскурсии, выставки, театрализованные представления. Все мероприятия собраны в приложении Добродел, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Выбрать мероприятие для посещения очень просто, для этого необходимо открыть приложение и авторизоваться с помощью ЕСИА. Далее нужно перейти в раздел «Услуги» выбрать «Туризм» и нажать на надпись «Гордимся Победой!».

Далее появится полный список событий, которые приурочены к празднованию Дня Победы. Их можно изучить все по порядку либо отфильтровать по дате, месту проведения или типу мероприятия.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.