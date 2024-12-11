Жители обратились к главе Реутова с просьбой помочь им с капитальным ремонтом

Глава Реутова Филипп Науменко провел встречу с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте в городском округе Реутов. На одной из выездных администраций они обратились с просьбой помочь войти в программу капитального ремонта — утеплить и обновить фасад их девятиэтажки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Филипп Науменко посоветовал жителям использовать для собрания электронную платформу ГИС ЖКХ, Участники встречи высказались за смешанную очно-заочную форму — те жители, которые хорошо ориентируются в современных технологиях, проголосуют дистанционно. Те, кому ближе привычный формат, оставят свои подписи в печатном варианте протокола.

В ходе беседы участники договорились, что первая рабочая встреча инициативной группы состоится уже в четверг, 12 декабря.

«Управляющая компания поможет подготовить все документы, чтобы организовать общее собрание собственников сразу после Нового года, — добавил глава Реутова Филипп Науменко. — Протокол собрания, где жители перечислят все виды необходимых в доме работ капитального характера, будет направлен в Фонд капитального ремонта для принятия решения о сроках их проведения».

Напомним, с февраля 2022 года собственники квартир получили возможность проводить собрания в онлайн формате с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это нововведение позволило упростить процедуру принятия решений в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.