Жители и депутаты проверяют итоги работ по ремонту подъездов в Химках

В Химках проходит «приемка» работ по ремонту подъездов многоквартирных домов. В начале этой недели жители вместе с депутатами, представителями управляющей компании проверили итоги ремонта подъездов в доме № 15 на улице Гоголя, доме № 15 на улице Спартаковской и доме № 2 на улице Московской в микрорайоне Подрезково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе ремонта специалисты устанавливают входные двери, меняют напольную плитку и почтовые ящики, где это необходимо, изолируют провода, окрашивают перила. По просьбам жителей оборудуют дополнительное освещение.

«Жители довольны, так как с ними согласовывается весь план работ, вплоть до цвета перил, оттенка стен и перечня работ», — отметил заместитель директора управляющей компании Алексей Ветошко.

После завершения ремонта, работу оценивают сами жители, а также депутаты и лидеры Движения общественной поддержки. В случае необходимости — дают рекомендации и дополнения.

«Очень важно, что при проведении ремонтных работ учитываются пожелания химчан. Мы всегда открыты к диалогу с жителями, готовы прислушаться к их мнению при реализации любых проектов по благоустройству нашего города», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Программа ремонта подъездов продолжается в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Силами управляющей компании в этом году будет обновлено 80 подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.