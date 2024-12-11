Жителей Одинцовского округа проинформировали о сроках газификации населенных пунктов

Жителей Одинцовского округа проинформировали об актуальных сроках газификации населенных пунктов. Подключение газа ведется в рамках как социальной, так и первичной газификации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Негазифицированные населенные пункты включаются в программу правительства Московской области, если соответствуют двум критериям: количество граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в населенном пункте, превышает 30 человек; предельный лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на 1 одного гражданина, имеющего регистрацию по месту жительства, — не более 450 тысяч рублей.

На территории региона продолжается догазификация населенных пунктов в рамках социальной газификации. Для заключения договора на соцгазификацию необходимо соответствие следующим критериям: земельный участок должен быть расположен в границах газифицированного населенного пункта; наличие регистрации в органе Росреестра земельного участка и домовладения; домовладение должно быть предназначено для проживания (ИЖС или дом блокированной застройки).

На сегодняшний день в Одинцовском округе насчитывается 26 малочисленных населенных пунктов, не включенных в программу. В случае актуализации данных, для включения в перечень на газификацию жителям необходимо направить обращение за подписью главы муниципального образования в Министерство энергетики Московской области (согласно паспорту программы), как Государственному 22.11.2024 № 22136/01 заказчику программы, с приложением поадресного списка граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в населенном пункте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.