Жильцы дома в Сургуте жалуются на бездействие управляющей компании из-за снега

В Сургуте жители многоквартирного дома на Мечникова, 9, столкнулись с серьезной проблемой — их двор не убирают уже два месяца. С крыши здания свисают массивные снежные навесы и опасные сосульки, а территория завалена сугробами, сообщает Сургут Информ .

Людям приходится самостоятельно протаптывать узкие дорожки, чтобы добраться до подъездов. При этом они вынуждены проходить как раз под теми участками кровли, где скопились тонны снега и льда.

Один из собственников квартир поделился с журналистами своим возмущением. По его словам, он уже восемь недель безуспешно обращается в УК «Запад», требуя навести порядок во дворе.

Мужчина отметил странную ситуацию: во всем городе коммунальщики регулярно чистят снег, а их придомовая территория словно заброшена. Жильцы подозревают, что управляющая организация вообще перестала заниматься обслуживанием дома и возможно готовится закрыться.

Мужчина пожаловался, что работники коммунальных служб три раза давали обещание убрать территорию. Они называли точные даты приезда, однако спецтехника ни разу не приехала. Сроки постоянно сдвигались без объяснения причин.

При этом в центре Сургута ведутся активные работы по уборке снега. Городская администрация сообщает: с момента начала зимы на улицах каждый день работает примерно 120 машин. А этот двор остался без внимания.

Между тем существуют нормы по содержанию территорий. Снежные кучи должны убираться максимум за неделю. Если есть опасность падения снега с кровли, управляющие организации должны действовать срочно.

