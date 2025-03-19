Жалоба на действия организатора торгов в Одинцове признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «УК Городской Комфорт» на действия администрации Одинцовского г. о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводам жалобы администрация неправомерно отклонила заявку заявителя на участие в Конкурсе, а также допустила нарушения в части опубликования протокола конкурса.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка опубликования протокола и порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

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