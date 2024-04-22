Завершается строительство трубопроводов для станции метро «Потапово»

сегодня в 09:45

Подходит к концу прокладка 6,7 км сетей диаметром от 63 до 355 мм в поселении Сосенском Новой Москвы. Специалисты АО «Водоканал» продолжают строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции метро «Потапово», сообщается на сайте мэра столицы.

Специалисты выполнили работы на 95%. Их окончание планируется летом этого года.

При строительстве трубопроводов специалисты применяют несколько методов. В их числе открытая прокладка и бестраншейная технология (горизонтально направленное бурение).

При выполнении работы используют отечественные материалы, в том числе полиэтиленовые трубы диаметрами 355, 300 и 63 мм.

Станция «Потапово» будет находиться после «Коммунарки» на Сокольнической линии столичного метрополитена.