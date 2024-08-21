Заместитель главы Балашихи провел встречу с жителями деревни Черное

сегодня в 11:26

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин провел встречу с жителями деревни Черное в формате «Срочной выездной администрации», передает пресс-служба администрации городского округа.

На повестке дня был вопрос организации обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ходе рабочей встречи жителям была предложена организация новых контейнерных площадок в деревне Черное или заключение индивидуальных договоров на вывоз мусора.

От установки контейнерных площадок жители деревни Черное категорически отказались.

Администрацией городского округа Балашиха с активом и старостой деревни Черное достигнута договоренность о предоставлении форм заявок на заключение индивидуальных договоров на вывоз мусора с региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Хартия».

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин отметил, что повторная встреча по данному вопросу запланирована через месяц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.