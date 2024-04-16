Замечаний жителей Подмосковья к входным дверям в подъезд за неделю стало почти на треть меньше

В Подмосковье приводят в порядок входные двери в многоквартирных домах

Управляющие организации Московской области в рамках Месяца чистоты и благоустройства приводят в нормативное состояние входные дверей и запирающие устройства, сообщили в главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.

В ГУСТ МО отметили, что на прошедшей неделе обращений в Единую диспетчерскую службу региона по данному вопросу стало меньше на 30% по сравнению с двумя неделями ранее.

Снижение показали большинство городских округов. Из нескольких небольших муниципалитетов (Бронницы, Волоколамский, Луховицы, Черноголовка, Шаховская) таких заявок не было совсем.

В городском округе Домодедово, к примеру, число обращений в этой категории уменьшилось на 31%. УК провели работы в домах № 17 корпус 2 по Лунной улице в Западном микрорайоне; № 2 в 1-м Советском проезде микрорайона Центральный, № 37 села Вельяминово; № 10 корпус 1 по улице Мечты в микрорайоне Белые Столбы; № 36 на Каширском шоссе и по другим адресам.

Для решения вопросов содержания и ремонта многоквартирных домов вы можете направить заявку в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки. Еще один вариант — обратиться по телефонному номеру 122*4, где звонок примет робот Женя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.