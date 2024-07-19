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Замдиректора фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

Заместителя директора фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали, его подозревают во взяточничестве. МВД России просит московский суд отправить чиновника в СИЗО, сообщает ТАСС.

Ходатайство об избрании ареста Дымничу поступило в Тверской столичный суд. Подробностей об уголовном деле не уточнили.

Официальных комментариев правоохранительных по факту произошедшего пока нет.

Мстислава Дымнича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере.