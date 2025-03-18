За неделю в Подмосковье устранили около 400 засоров канализации
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
С 10 по 16 марта в 7 городских округах региона сотрудники «Коммунальных систем Московской области» устранили 376 засоров канализации и провели 87 комплексных восстановительных работ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Всего проведено:
56 — на сетях водоснабжения,
12 — на сетях водоотведения,
19 — на сетях теплоснабжения.
Большая часть работ была выполнена без отключения ресурсов или с минимальными временными ограничениями для жителей.
Также за указанный период коммунальщики провели обслуживание и профилактику более 80 объектов:
- водозаборные узлы и скважины;
- канализационные насосные станции;
- очистные сооружения;
- котельные и другие ключевые объекты ЖКХ.
В числе текущих плановых работ была выполнена промывка 2 участков водопроводных сетей, обслуживание 3 временных станций перекачивания стоков, а также ремонт и очистка 17 колодцев. Продолжаются пусконаладочные работы на канализационном коллекторе Егорьевск-Воскресенск после реконструкции участка левой ветки, а также промывка резервуаров чистой воды на насосной станции Восточной системы водоснабжения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.