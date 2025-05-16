Выписка из домовой книги возглавила топ востребованных услуг на портале Подмосковья

С начала 2025 года услуга «Выписка из домовой книги» стала самой востребованной на портале госуслуг Московской области. Жители региона подали порядка 300 тысяч заявлений на ее получение. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Второй по популярности услугой на региональном портале является «Социальная карта жителя Московской области». С начала текущего года ей воспользовались более 153 тысяч раз. Также в пятерку лидеров онлайн-услуг вошли: запись на ЕГЭ и ОГЭ (свыше 110 тыс. заявлений), запись в кружки и секции (более 112 тыс. заявлений), присвоение адреса (свыше 64 тыс. заявлений).

Жителей и бизнеса Подмосковья в электронном виде доступно более 390 услуг. Оформить их можно на региональном портале или в мобильном приложении «Добродел». Чтобы заполнить заявление, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.