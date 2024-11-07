Выездная администрация состоялась в селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями и представителями депутатского корпуса провел встречу с жителями в формате выездной администрации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Ситне-Щелканова и близлежащих населенных пунктов обратились к руководителю муниципалитета и профильным заместителям с вопросами и получили на них ответы.

С рядом просьб к Сергею Мужальских обратилась староста деревни Матвейково Татьяна Горбунова.

«Вопросов у меня много. С Сергеем Геннадьевичем приятно общаться. Он выслушал меня и подсказал, что необходимо сделать для выполнения наших планов. Я недавно стала работать старостой — переехала в сельскую местность из города Ступино. Хочется, чтобы всем жителям деревни Матвейково в ней было комфортно», — поделилась Татьяна Горбунова.

По словам старосты, сельчане заинтересованы в постановке на кадастровый учет местного родника и участка земли для создания сквера. Деревне также необходима установка освещения и открытие продуктового магазина.

Старосте дана консультация по интересующим ее вопросам. Детально обращения будут рассмотрены профильными заместителями. Установку опор освещения планируется включить в план работ на 2026–2027 годы.

Жителей села волнует вопрос о перерасчете за отопительный период.

«Отопительный период начался с 1 октября, но от жителей поступила информация, что тепло в первую неделю месяца они не получали. Управляющей компании дано поручение разобраться в данном вопросе. Согласно нормативу комнатная температура не должна опускаться ниже 18 градусов. Если выяснится, что температура была меньше, обязаны сделать перерасчет», — сказал Сергей Мужальских.

К главе округа также обращались по поводу содержания многоквартирных домов, благоустройству, развитию дорожной сферы и ЖКХ.

«Вопросов много, начиная от обращений по ЖКХ и заканчивая дорогами. В сельской местности традиционно высокий запрос на наличие дорог и освещения, благоустройство общественных пространств. Все обращения жителей приняты в работу», — отметил глава округа.

Работа выездных администраций будет продолжена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.