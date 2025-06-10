Все больше ресурсников присоединяются к сервису Главгосстройнадзора «ВсеСети»

К сервису Главгосстройнадзора Подмосковья «ВсеСети» на региональном портале госуслуг присоединились новые ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Теперь согласовать топоплан онлайн за 14 дней вместо года можно не только с АО «Мособлгаз», ПАО «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго».

На выбор доступны операторы связи:

инфраструктурный оператор связи с самой большой собственной волоконно-оптической сетью в Москве и Московской области по охвату и покрытию АО «Марафон» (входит в группу «Мастертел»);

владелец магистральной волоконно-оптической сети в Москве и Подмосковье АО «ЮЛ-ком»;

компания, занимающаяся строительством и обслуживанием магистральных кабельных, внутризоновых магистральных соединений, местных кабельных сетей и волоконно-оптических линий связи «Связь коннект».

А также к сервису присоединились представители компаний сферы дорожного хозяйства — ФКУ «Центравтомагистраль» и ГБУ МО «Мосавтодор».

«ВсеСети» — это цифровая платформа, созданная для упрощения и ускорения процесса согласования инженерно-топографических планов. Сервис позволяет полностью уйти от бумажного документооборота при согласовании инженерно-топографического плана — все процессы переведены в цифровой формат.

Ранее процедура согласования могла занимать до 12 месяцев. С сервисом «ВсеСети» сроки сокращены до 14 рабочих дней благодаря параллельному рассмотрению заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.