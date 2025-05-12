Воробьев: в Подмосковье всегда есть большой запрос на чистоту

От жителей региона есть огромный запрос на чистоту, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим огромный запрос, особенно весной, да и всегда, в общем, на все, что касается чистого двора, чистых контейнерных площадок, чистых обочин», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор отметил, что вовлеченность глав городских кругов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна.

2 мая в Московской области прошел аномальный снегопад. Из-за непогоды были обесточены некоторые линии электропередачи. Более 20 тыс. человек осталось без света. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после прохождения циклона.