Воробьев: проведем анализ таких внештатных ситуаций, как снегопад в начале мая

«Хорошо, что у нас были генераторы. Хорошо, что у нас была слаженность. Но всегда есть к чему стремиться», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор поблагодарил глав за то, что они все эти дни усиливали те направления, которые были особо чувствительны.

«Нужно, соответственно, это разобрать для того, чтобы в следующий раз быть еще более подготовленными. Думаю, что это будет и полезно, и важно. Особенно если мы можем на основе имеющегося опыта масштабировать и на территорию других субъектов», — добавил глава региона.

2 мая в Московской области прошел аномальный снегопад. Из-за непогоды были обесточены некоторые линии электропередачи. Более 20 тыс. человек осталось без света. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после прохождения циклона.