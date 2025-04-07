Воробьев: Подмосковью в 2025 г нужно выйти на 50% внедрения электронного голосования в МКД

«У нас цель 2025 года — выйти на 50% случаев, когда наши управляющие компании будут иметь возможность электронного голосования. Здесь очень важна роль, как и во всем прочем, наших уважаемых глав (округов - ред.). Поэтому все команды, которые отвечают за управление многоквартирными домами, за коммуникации — все это работа, которая должна быть грамотно организована», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.