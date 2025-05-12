Воробьев отметил работу энергокомпаний по устранению последствий снегопада

Вовлеченность глав горокругов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

2 мая в Московской области прошел аномальный снегопад. Из-за непогоды были обесточены некоторые линии электропередачи. Более 20 тыс. человек осталось без света. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после прохождения циклона.

Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.