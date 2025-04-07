Воробьев: очень важно познакомить жителей с удобным механизмом голосования за УК

«У нас блок вопросов, касающийся каждого жителя нашего региона, — это проведение общих собраний собственников МКД в электронном виде. Вы знаете, что мы получили такое право. Вы знаете, что управляющие компании — всегда важный элемент жизни человека в многоквартирном доме», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, было много разных вызовов, сложностей в части легитимного голосования, оперативной смены УК. В случае, если у нее есть замечания жильцов, все это было сложно реализуемо.

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым удобным механизмом голосования за управляющую компанию», — подчеркнул глава региона.