Воробьев обратил внимание на важность темы по незаконному размещению отходов

По словам главы региона, эту работу осуществляют ГУ МВД, ГИБДД, а также контролирующие службы.

«Очевидно, что для нас важны все те обращения, которые мы на федеральный уровень отравляли, также довести до логического завершения с нашим депутатским корпусом для того, чтобы реально влиять на те негативные нелегитимные процессы, беспокоящие наших жителей», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Воробьев.