Воробьев: догазификация и электроснабжение имеют принципиально важное значение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что стабильное электроснабжение и догазификация в СНТ имеют принципиально важное значение. Глава региона напомнил, что многие люди живут там круглогодично.

По словам Воробьева, проект социальной газификации населенных пунктов очень важен. По указу президента к проекту прибавились еще и садовые некоммерческие товарищества. Губернатор подчеркнул, что количество СНТ в регионе очень заметное.

«То, как стабильно, как надежно электроснабжение и по мощности, и по потреблению, так и по газу, — все это имеет принципиально важное значение», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья подчеркнул важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации.

«Теперь новый вызов. К нему надо подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. <…> Все, что касается безопасного качественного электроснабжения, вот эти сопли, бесхозные сети — это все начало конца, как мы видим. Элементарная вещь, как подъезд к СНТ», — сказал Воробьев.