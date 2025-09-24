Воробьев: 350 единиц техники передадут ресурсоснабжающим организациям Мособласти

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что 350 единиц коммунальной техники передадут в автопарк ресурсоснабжающих организаций Московской области в 2025 году. Первые 49, из которых 25 каналопромывочных машин и 24 экскаваторов, уже передают в муниципалитеты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В работе коммунальных служб многое зависит от технического оснащения, поэтому мы стараемся закупать и передавать нашим муниципалитетам, в том числе отдаленным территориям, все самое современное и эффективное. В этом году в Подмосковье запланировано масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту. Первые 49 мы уже отправляем в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа. Это каналопромывочные машины для очистки ливневок и канализационных труб от осадков и засоров, а также экскаваторы», — рассказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Следующая партия, состоящая из 63 единиц техники, будет передана муниципалитетам через месяц. Суммарно в 2025 году парк пополнят 350 современных единиц техники, что даст возможность ресурсникам быстро реагировать на аварийные ситуации и оперативно их устранять, отметил губернатор Московской области.

Первые 49 единиц техники отправят в 32 муниципалитета Московской области: Богородский, Власиха, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Жуковский, Зарайск, Звездный Городок, Кашира, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская, Щелково и Электросталь.

В октябре в округа Московской области собираются направить еще 20 каналопромывочных машин, 23 экскаватора, а также 20 илососов. Они будут использоваться для вакуумной очистки канализационных и ливневых сетей.

До конца 2025 года ресурсоснабжающим организациям направят еще 238 единиц техники. Среди них будут краны-манипуляторы и аварийные машины.

