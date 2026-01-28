Волонтеры вышли на расчистку улиц и дворов Дмитрова и Солнечногорска от снега

«„Снежный десант“ Дмитрова выдвинулся на уборку снега!» — говорится в сообщении.

Дмитровские активисты оперативно вышли на расчистку улиц и дворов, чтобы помочь жителям города справиться с последствиями снегопада. Ребята расчистили подходы к многоквартирным домам и территорию возле комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Дмитровский».

Солнечногорские волонтеры развозили горячие обеды сотрудникам коммунальных служб, которые продолжают работу по уборке снега на территории муниципалитета. Всего коммунальщикам было передано около 200 контейнеров с едой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

