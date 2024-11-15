сегодня в 15:03

Во Фрязине прошел открытый прием граждан по вопросам ЖКХ

В городском округе Фрязино прошла открытая встреча по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев ответил на вопросы жителей совместно с заместителями, руководителем фракции «Единая Россия» Александрой Киреевой, представителями всех управляющих организаций и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

Жители смогли напрямую обратиться к представителям управляющих организаций и коммунальных служб ООО «УК „ГЖУ Г. ФРЯЗИНО“, ООО „ЭЖФ“, ООО „ЖИЛСЕРВИС ФРЯЗИНО“ и МБУ „Городское хозяйство“.

Непосредственно к главе городского округа обратились фрязинцы по вопросам замены изношенного лифтового оборудования, недочетов в планировке нового многоквартирного дома на улице Центральная и другим. Все озвученные проблемы и просьбы специалисты взяли в работу, на месте обсудили варианты решения и будут держать на контроле.

«Благодарю фрязинцев за участие в подобных встречах, они помогают объективно оценить качество работы коммунальных служб и вовремя реагировать на проблемные ситуации», — сказал Дмитрий Воробьев.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.