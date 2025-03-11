Во дворах и на общественных территориях Коломны и Озер началась весенняя уборка

Большую весеннюю уборку проведут к майским праздникам во дворах, на улицах и общественных пространствах городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Весна в этом году потребовала от коммунальных служб стремительных действий: теплая и сухая погода как нельзя лучше подходит для начала весеннего благоустройства. В этом году традиционный месячник чистоты стартует в Коломне и Озерах, как и во всем Подмосковье, на две недели раньше привычного срока.

«Официально месяц чистоты в этом году продлится с 15 марта до 15 апреля. Тем не менее коммунальные службы округа уже приступили к уборке. План работы, графики по дворовым территориям намечены, будем стараться придерживаться его», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Почти тысячу общественных пространств и дворовых территорий предстоит привести в порядок после зимы коммунальным службам. Во время работ их сотрудники будут вручную и с помощью техники очищать территории от мусора, промывать плитку и брусчатку, красить малые архитектурные формы, ремонтировать детские и спортивные площадки, очищать газоны от старой листвы, опиливать сухостой и удалять аварийные деревья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.