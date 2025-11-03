Власти Москвы сообщили о постоянном улучшении городских ТЭЦ

В Москве непрерывно ведется работа по улучшению теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) с целью повышения производительности, обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры и формирования дополнительных резервов генерации, об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, московская централизованная система теплоснабжения является самой масштабной в мире, ее сеть превышает 18 тысяч километров. В настоящее время все городские ТЭЦ (а их 13) используют экологически чистое топливо — природный газ.

На всех ТЭЦ также на постоянной основе обновляется техническое оснащение, внедряются передовые методы мониторинга и управления технологическими процессами. Тепловая и электрическая энергия должны бесперебойно обеспечивать жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.

В 2025 году запланирована модернизация оборудования на ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23 и ТЭЦ-25. Это позволит продлить период эксплуатации оборудования и сократить потребление топлива.

«Для надежной работы ТЭЦ реконструируем газопроводы. Уже завершили участок высокого давления в Очаково-Матвеевском и Раменках на западе города. Он подает газ на ТЭЦ-12 — один из ключевых объектов теплоснабжения города», — рассказал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что в Нижегородском районе возводится новая газовая магистраль высокого давления для ТЭЦ-8. При строительстве применяются современные технологии, чтобы свести к минимуму воздействие на городскую среду и гарантировать высокую степень надежности системы.

