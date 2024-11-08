В Жуковском провели встречу с председателями ТСЖ, ЖСК и ТСН

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел встречу с руководителями компаний в сфере управления имуществом жилых домов, сообщили в пресс-службе округа.

Основные вопросы, которые обсудили участники встречи, — схема закрепления территорий города для уборки, а также работа в единой диспетчерской системе Московской области.

«В ходе встречи была продемонстрирована схема закрепления территорий за ТСЖ, ЖСК, ТСН, управляющими и обслуживающими организациями, торговыми и социальными объектами, на которой обозначены зоны ответственности. Данная схема позволит организациям наглядно определять границы их деятельности», — рассказал Борис Аубакиров.

Помимо этого, обсудили отработку жалоб жителей, а также организацию «Уголка по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в подъездах многоквартирных домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.