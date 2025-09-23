В Воскресенске стартовали пробные топки в котельных

В городском округе Воскресенск начался важный этап подготовки к отопительному сезону — пробные топки. Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин совместно с представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО» проверил работу котельной в городе Белоозерский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Котельная полностью готова к эксплуатации, каких-либо нарушений не выявлено. В прошлом году здесь заменили котел, все работает в штатном режиме. Мы находимся в постоянном взаимодействии с ООО «Газпром теплоэнерго МО», уверен, что этот отопительный сезон пройдет без нареканий», — отметил глава.

Во время пробных топок системы отопления заполняют, чтобы до холодов выявить и устранить возможные утечки или завоздушивания. Специалисты тщательно проверяют работу котлов, насосов, систем безопасности и автоматики, а также при необходимости вносят корректировки.

Подача тепла будет поэтапной: на этой неделе отопление поступит в социальные объекты (детские сады, школы, больницы), а с 29 сентября по 1 октября — в многоквартирные дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.