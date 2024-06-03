В Воскресенске объявлен конкурс на оказание услуг систем энергоснабжения

Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по организации технологического присоединения к централизованным системам энергоснабжения на объектах ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» в городском округе Воскресенск Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Оказание услуг по организации технологического присоединения к централизованным системам энергоснабжения на объектах ГБУЗ Московской области в городском округе Воскресенск МО по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, Больничный проезд, д.№ 3, корпус 3; ул Гражданская, д.№ 2а; ул. Московская, д.№ 30.

В рамках выполнения работ до конца 2024 года будут проведены необходимые мероприятия для технологического присоединения (демонтажные и строительно-монтажные работы ПР-0,4 кВт, пусконаладочные работы ПР-0,4 кВт, монтаж ВРУ, строительство КЛ-0,4 кВ, заземление и последующее благоустройство), а также мероприятия по усилению существующей электрической сети.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.