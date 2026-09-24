В Волоколамском округе подготовили котельные и теплосети к зиме

В Волоколамском округе завершили основные работы на объектах теплоснабжения. Во время пробных топок специалисты проверяют систему в тестовом режиме. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в котельных и теплосетях контролируют давление, температуру и работу автоматики. Всего в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и порядка 11 тыс. км теплосетей.

За лето в округе провели гидравлические испытания, профилактику и ремонт котельных, обновили оборудование и заменили наиболее изношенные участки теплосетей. Работы выполнили на улицах Холмогорка, Пороховская и Советская, в селе Осташево и деревне Клишино. Котельную № 22 в деревне Калистово обслужили, котельную № 31 в деревне Кашино капитально отремонтировали. В котельной № 37 в поселке Сычево заменили теплообменник системы отопления.

«К возможным нештатным ситуациям службы также готовы. Сформированы аварийные бригады, создан необходимый запас материалов и оборудования, диспетчерская работает круглосуточно», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Отопительный период начнется после того, как среднесуточная температура устойчиво продержится ниже +8 °C в течение пяти суток. После запуска тепло поступит ко всем объектам постепенно. Об утечках, парении и других неисправностях жители могут сообщать по телефонам +7 (967) 176-12-33 и +7 (495) 568-42-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.