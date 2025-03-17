В уборке дворов Одинцовского округа задействовано 80 единиц коммунальной техники

В Одинцовском городском округе снегопад начался с 6 часов утра. Уже в 5:30 на территории муниципалитета стартовали превентивные работы по обработке проезжей части противогололедными материалами. Обрабатываются и очищаются посадочные площадки автобусных остановок, тротуары и прибордюрная часть автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации округа.

В уборке муниципальных дорог общего пользования с утра 17 марта участвуют 10 комбинированных дорожных машин, 26 тракторов МТЗ и 79 дорожных рабочих. В зоне ответственности Одинцовского округа находится 826 таких дорог общей протяженностью более 700 километров.

Начальник управления благоустройства администрации Одинцовского округа Вячеслав Асриян проинформировал, что на уборку дворов утром вышли 80 единиц техники и 320 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.