В Ступине строятся и модернизируются 19 объектов теплоснабжения

В 2025 году в городском округе Ступино по Народной программе «Единой России» будет завершено строительство и модернизация 12 участков теплосетей, пяти котельных и двух центральных тепловых пунктов. Об этом сообщил руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских.

«Модернизируем и строим 12 участков теплосетей, пять котельных, включая три блочно-модульные, два центральных тепловых пункта. Приступили к строительству котельной на улице Домостроительная в городе, работы завершим в следующем году», — рассказал Сергей Мужальских.

Как отметил секретарь партийного отделения, масштабные работы будут выполнены в городе и сельских населенных пунктах округа.

В 2027 году в муниципалитете завершат реализацию 40 проектов по модернизации теплоснабжения, добавил Сергей Мужальских. Это строительство девяти блочно-модульных котельных, трех участков теплосетей, а также капитальный ремонт семи и реконструкция двух участков теплотрассы.

Напомним, в Народную программу «Единой России» включено 3755 наказов жителей округа. В прошлом году в рамках ее реализации в Ступино модернизировали котельную в микрорайоне «Б», капитально отремонтировали тепловые сети на проспекте Победы и в квартале «Надежда».

В начале сентября этого года в деревне Леонтьево было завершено строительство современной блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт, которая обеспечит теплом 11 многоквартирных домов и три социально значимых объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.