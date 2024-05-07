В Ступине проверили канализационно-насосную станцию

Жалоба на течь канализационных стоков в реку Каширку поступила в правительство Московской области от жителей поселка Михнево городского округа Ступино. В ситуации разбирались специалисты аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В ходе проверки установлено, что из-за выхода из строя сетевых насосов местной канализационно-насосной станции, расположенные рядом каскадные пруды частично подтоплены канализационными стоками, которые затем попадают в реку Каширку.

Для устранения проблемы была подана заявка на приобретение насосов для КНС. При этом ресурсоснабжающая организация гарантирует замену насосов на устранение технологического нарушения до 23 мая 2024 года.

На основании результатов проверки администрации городского округа Ступино рекомендовано взять на контроль замену насосов и восстановление работоспособности КНС в срок до 23 мая. После возобновления работы КНС обеспечить контроль за выполнением работ по дезинфекции территорий, подвергшихся загрязнению стоками.

Организовать отбор проб воды из каскадных прудов для исследований на ПДК. Информацию о выполненных мероприятиях представить в министерство ЖКХ Московской области и довести до заинтересованных лиц. Своевременно реагировать на обращения граждан.