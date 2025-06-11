В Солнечногорске завершается строительство очистных сооружений

В рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» в Солнечногорске продолжают строительство очистных сооружений. На данный момент общая готовность объекта составляет более 76%. Глава округа Константин Михальков совместно с заместителями Александром Кузьминым и Александром Сорокиным, депутатами Мособлдумы и с председателем комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олегом Гаджиевым лично проконтролировали ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент специалисты смонтировали почти все необходимое оборудование, активно проводят гидроиспытания, после которых начнут пусконаладочные работы. На строительной площадке задействованы 205 высококвалифицированных специалистов и 12 единиц техники. Благодаря применению новейших технологий очистки, воду после обработки можно будет использовать в рыбных хозяйствах.

«Мы выходим на финишную прямую. План — октябрь: тогда объект будет готов, и начнется переход на новую систему очистки. Речь идет об экологии и здоровье наших водоемов — реки Сестры и озера Сенеж, а через них — и самой Волги. Сейчас особенно важно держать руку на пульсе. Благодарю всех, кто вовлечен в реализацию проекта — от проектировщиков до специалистов на площадке», — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Мощность будущих очистных сооружений составит 27 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит закрыть потребности 65 тысяч жителей округа. Новые сооружения призваны заменить устаревшие и изношенные очистные системы, значительно улучшив экологическую ситуацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.