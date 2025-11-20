В Солнечногорске прошел форум «Управдом»

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:45

В городском округе Солнечногорск состоялся форум «Управдом», ставший площадкой для диалога между жителями и представителями власти, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Участие в мероприятии приняли представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, администрации округа, ассоциации председателей советов МКД Московской области, муниципального совета депутатов, а также местные жилищные активисты, управляющие и ресурсоснабжающие организации.

Участники обсудили ряд вопросов, касающихся:

итогов подготовки к осенне-зимнему периоду в округе;

перехода на электронные платежные документы через РПГУ;

реализации краткосрочной программы ФКР на 2026–2028 гг;

проведения общих собраний собственников жилья в ГИС ЖКХ.

Помимо основных вопросов повестки, жители смогли поднять и другие значимые темы, получив развернутые разъяснения от профильных специалистов.

Отметим, форум «Управдом» проводится с целью информирования жителей о текущих изменениях и программах округа и региона — от инженерных и инфраструктурных проектов, модернизации котельных и сетей до инициатив, влияющих на содержание МКД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.