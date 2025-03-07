В Солнечногорске камеры помогают бороться с нарушениями сброса отходов в контейнеры

В городском округе Солнечногорск продолжается борьба с незаконным сбросом отходов на контейнерных площадках. В конце января камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали подобное нарушение в деревне Толстяково. Нарушителю уже выписан административный штраф, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте штраф для граждан составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

«Зачастую нерадивые граждане выбрасывают строительные отходы, древесный спил, бытовую технику или мебель в баки, не предназначенные для этого, либо оставляют прямо на земле, создавая стихийную свалку. Камеры «Безопасного региона» фиксируют государственный номер транспортного средства, после чего его владельцу выписывают штраф по упрощенной процедуре», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Максим Барков.

Для утилизации строительного мусора без штрафа достаточно обратится в специализированные организации, имеющие лицензию на сбор, транспортировку и переработку таких отходов. Список перевозчиков размещен на специальном портале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.