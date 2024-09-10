сегодня в 13:09

В Шатуре приступили к монтажу детской губернаторской площадки

В Шатуре приступили к монтажу игровых элементов детской губернаторской площадки. В остальных дворах, где запланировано обустроить новые площадки, работы тоже начаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главными экспертами, от которых в администрации ждут самой честной оценки этой работы, станут, конечно, дети.

В этом году обновят 4 площадки от губернатора и еще по 7 адресам заменены ДИПы на средства местного бюджета.

Там, где полного обновления пока не ожидается, будут локально ремонтировать отдельные конструкции при необходимости.

Ранее Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.