В Шатуре на проспекте Ильича приступили к восстановительным работам

С декабря 2024 года началась масштабная реконструкция главной улицы города. Сейчас специалисты занимаются прокладкой магистрального коллектора дождевой канализации. сообщили в пресс-службе округа.\

Часть проспекта перекопана, но пешеходы и автомобилисты понимают, что трудности с передвижением временные

«Дождеприемники уже проложены в районе ФОКа до памятника „Ангел добра“. Ведется самая грязная работа, все перекопано. Понимаем, что жителям это не нравится, так как много грязи. Но это строительный процесс. Мы от этого никуда уйти не можем», — рассказал заместитель главы м. о. Шатура Александр Титов.

Все работы подрядной организацией выполняются согласно намеченным срокам. До конца этого года в рамках капитального ремонта проспекта Ильича завершится и расширение автодороги.

По словам замглавы, все восстановительные работы проведут чуть позже.

«Рабочие выполнят укладку тротуаров, заасфальтируют все примыкания и перекопанные проезды, которые были нарушены. Более того, у нас по программе „Благоустройство“ еще четыре зоны преобразятся на проспекте до конца 2028 года», — пояснил Александр Титов.

В рамках будущего благоустройства появится тропиночная сеть, малые архитектурные формы и освещение, также будут высажены деревья и кустарники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.