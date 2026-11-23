Индивидуальные предприниматели Московской области получили возможность подавать на региональном портале заявления на регистрацию коллективных договоров и соглашений. Ранее услуга была доступна только юридическим лицам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Индивидуальные предприниматели Подмосковья теперь могут подать заявление на регистрацию коллективного договора или соглашения на региональном портале. Услуга бесплатная, срок ее предоставления — 11 рабочих дней. При положительном решении уведомление о регистрации появится в личном кабинете заявителя.

«Чтобы максимально упростить оформление, в электронную форму заявления внедрили автоматический расчет процента сотрудников, состоящих в профсоюзе. А специальная экспертная система в карточке услуги поможет подобрать нужные параметры для подачи заявки — достаточно ответить на несколько вопросов», — отметили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Коллективный договор закрепляет условия труда, социальные гарантии и бонусы для сотрудников. Работодателю он помогает привлекать специалистов, а работникам — получать дополнительные гарантии и более комфортные условия труда.

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.