В Серпуховском округе ведется плановый ямочный ремонт

В Серпуховском округе приступили к ямочному ремонту дорог, сообщили в пресс-службе округа.

Устойчивая плюсовая температура позволяет проводить работы по ремонту дорожного полотна. Специалисты МБУ «Комбинат благоустройства» в январе исправили порядка 300 дефектов.

Рабочие применяют литой асфальт для точечного восстановления дороги — он не требует уплотнения катком, в отличие от горячего, и подходит для круглогодичной укладки.

Места для ремонта выбирались исходя из степени износа покрытия и запросов жителей. На этой неделе бригада заделала 30 ям на улице Чехова. Работы ведутся по улицам Пионерская, Оборонная, Химиков, бульвар 65 лет Победы, Весенняя и 1-й Оборонный переулок, а также на пересечении улиц Ленина и Победы в Протвино.

После окончания зимнего сезона будет проводиться ремонт дорог с фрезерованием старого покрытия и укладкой нового с применением технологии горячего асфальтирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.