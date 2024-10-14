В Серпухове зафиксировали два нарушения сброса отходов в контейнеры

В городском округе Серпухов активно проводятся необходимые меры против несанкционированной утилизации отходов на контейнерных площадках. Так, за первую половину октября текущего года было зафиксировано два очередных нарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей.

Утилизация мусора в обязательном порядке должна производиться в том населенном пункте, где проживает сам гражданин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.