В Серпухове зафиксировали два нарушения сброса отходов в контейнеры
Фото - © Администрация Г.о. Серпухов
В городском округе Серпухов активно проводятся необходимые меры против несанкционированной утилизации отходов на контейнерных площадках. Так, за первую половину октября текущего года было зафиксировано два очередных нарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей.
Утилизация мусора в обязательном порядке должна производиться в том населенном пункте, где проживает сам гражданин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.