В Серпухове вывезли более 66 тыс кубометров снега

Коммунальные службы Серпухова продолжают уборку снега во всех населенных пунктах округа. Задействовано 84 единицы техники и 295 дворников, уже вывезено свыше 66 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снегоуборочные работы ведутся системно как в центральной части Серпухова, так и в отдаленных населенных пунктах. Техника завершила очистку в деревне Московка (д. 1А–18А) и продолжает работу в местечке Данки. В ближайшее время уборка пройдет в деревнях Рыжиково, Рыблово, Васильевское, Воздвиженка, Шепилово, Михайловка, селе Липицы и других территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.