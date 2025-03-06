В Серпухове стартовала масштабная уборка городских улиц

«Было проверено содержание общественных пространств, детских игровых площадок и дворовых территорий. По выявленным замечаниям даны поручения соответствующим подразделениям», — отметил ВРИП Главы Алексей Шимко.

В сентябре 2024 года закуплена новая коммунальная техника для городского округа Серпухов. Обновление автопарка ЖКХ осуществилось при поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда». Для помощи в уборке городских территорий поступили пять автомобилей «Соболь», два экскаватора-погрузчика Elaz, погрузчики «АМКОДОР 330» и «АМКОДОР 352С», а также роторный снегоочиститель. Новая техника позволила повысить эффективность и оперативность работ в зимний период.

К работам по уборке привлечена вся необходимая техника: 17 комбинированных дорожных машин, 35 тракторов с щеткой, 3 самосвала, 2 трактора для обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также 2 многофункциональные комбинированные машины. Также проводится ручная зачистка улиц, в которой задействовано более 600 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.