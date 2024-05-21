В Серпухове проводится ремонт МКД

В 31 многоквартирном доме Серпухова проводится капитальный ремонт кровель и фасадов. На улице Ракова, д. 14 ремонт кровли уже выполнен, ведутся фасадные работы. Подрядная организация применяет схему ремонта, которая позволяет одновременно проводить подготовительные и покрасочные работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Первоначально фасад дома был зачищен от старой краски, восстановлены швы, блоки и откосы. Затем подрядчик приступил к грунтовке, шлифованию, гидрофибизации и покраске дома. Сейчас проводят работы по подготовке откосов к покраске, зачистку наплывов.

Помимо этого, обновят подъездные группы. Окна мест общего пользования уже заменены. На следующей неделе обновят козырьки и входные двери. Будут обшиты балконы — внешний вид приведут к единому стандарту.

Цветовое решение МКД согласовано межведомственной комиссией по фасадам. Используются светлые и теплые оттенки. Ремонт МКД реализуется по программе Фонда капитального ремонта. С понедельника работы начнутся еще в пяти домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.