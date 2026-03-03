В Серпухове очищают ливневки к сезону снеготаяния

Коммунальные службы Серпухова готовят систему водоотведения к периоду активного снеготаяния. 3 марта специалисты начали очистку ливневок во дворах после приведения в порядок около 80% решеток на магистралях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе насчитывается более 300 ливневых канализаций. На данный момент в нормативное состояние приведено около 80% дождеприемных решеток, расположенных вдоль основных автомобильных магистралей.

Сейчас специалисты перешли к работам на дворовых территориях. Сотрудники комбината благоустройства ежедневно проводят объезды, выявляют проблемные участки и расчищают подходы к решеткам. Рабочие убирают снежные валы и наледь, обеспечивая беспрепятственный проток талых вод. В среднем за смену обрабатывается около 10 объектов.

«В данный момент работы ведутся на улице Осенней. После очистки внутридворовых ливневок специалисты приступят к обслуживанию решеток вдоль проезжей части», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

По его словам, принятые меры позволят предотвратить подтопления в период активного таяния снега и обеспечат стабильную работу городской ливневой системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.