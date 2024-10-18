В Сергиевом Посаде прошло заседание по дорожной безопасности

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В Подмосковье обсудили безопасность дорожного движения перед зимой

В Сергиевом Посаде Московской области прошло заседание по вопросу обеспечения дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В совещании приняли участие представители администрации округа, ГАИ, дорожные службы и предприятия.

Обсуждались локации, где чаще всего происходят ДТП. Для решения проблем было внесены предложения, которые предстоит детально разработать.

Асфальтовое покрытие в рамках ремонта дорог уже уложено, дорожники начинают обустраивать обочины на Новоугличском шоссе и завершают нанесение разметки.

Руководство муниципалитета и сотрудники ГИБДД указали подрядным организациям о недопустимости отклонений от нормативных требований по содержанию улично-дорожной сети на территории округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.