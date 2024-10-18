В Сергиевом Посаде прошло заседание по дорожной безопасности
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В Сергиевом Посаде Московской области прошло заседание по вопросу обеспечения дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В совещании приняли участие представители администрации округа, ГАИ, дорожные службы и предприятия.
Обсуждались локации, где чаще всего происходят ДТП. Для решения проблем было внесены предложения, которые предстоит детально разработать.
Асфальтовое покрытие в рамках ремонта дорог уже уложено, дорожники начинают обустраивать обочины на Новоугличском шоссе и завершают нанесение разметки.
Руководство муниципалитета и сотрудники ГИБДД указали подрядным организациям о недопустимости отклонений от нормативных требований по содержанию улично-дорожной сети на территории округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.