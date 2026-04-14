В Сергиево-Посадском округе отремонтируют 25 подъездов

Ремонт подъездов продолжается в многоквартирных домах Сергиево-Посадского округа. 13 апреля заместитель главы округа Юрий Гужва проверил ход работ в доме №6 на улице Чкалова в Пересвете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные работы сейчас ведутся в подъездах №2 и №5. Ремонт выполняют за счет средств жителей. В помещениях уже установили пластиковые окна и покрасили стены. После наступления устойчивой теплой погоды подрядчик завершит работы на козырьках и входных группах, а также обновит покраску забора, лавочек и урн возле дома.

«У нас трудятся три бригады — на каждый подъезд по два человека. Чтобы полностью завершить работы, нужно дождаться комфортных погодных условий», — отметила директор ООО «ЖКЦ» Марина Кышева.

По словам Юрия Гужвы, в этом году в Пересвете запланирован ремонт 25 подъездов, из них 15 уже готовы. Полностью завершить программу планируют к концу мая.

Работы проводят в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ». В 2026 году также намечен ремонт подъездов в домах на улицах Королева, 13, Чкалова, 2, и Гагарина, 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.